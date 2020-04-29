Объем заявок от экспортеров РЭЦ на транспортную субсидию АПК в I квартале вырос в 2,5 раза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Объем заявок от российских экспортеров АПК на транспортные субсидии, направленных Российскому экспортному центру (РЭЦ), в первом квартале 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

"В первом квартале 2020 года количество заявок на участие в программе поддержки транспортировки продукции агропромышленного комплекса превысило в 2,5 раза результаты прошлого года. Уже почти 100 экспортеров смогли получить поддержку на общую сумму 107 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в РЭЦ, в рамках транспортной субсидии АПК компании могут компенсировать до 50% своих фактических затрат на доставку продукции покупателям. В связи с востребованностью данной меры поддержки в 2020 году на реализацию программы выделены бюджетные ассигнования в размере более 2,3 млрд руб., что в два раза превышает объемы программы в 2019 году. В планах РЭЦ в 2020 году обработать порядка 700 обращений экспортеров.

"За три года функционирования данной субсидии, динамика количества заявок кратно возросла. Так, в 2017 году поступило 15 заявок, в 2018 - 211, в 2019 - 467", - сообщили в РЭЦ. Размер предоставленной субсидии в 2017 году составил 0,05 млрд руб., в 2018 - 0,8 млрд руб., в 2019 - 1,7 млрд руб. Согласно имеющейся в РЭЦ информации, в 2017 году объем поддержанного экспорта в рамках данной субсидии составил 0,8 млрд руб., в 2018 - 32,5 млрд руб., в 2019 - 65,7 млрд руб. В 2020 году РЭЦ прогнозирует, что объем поддержки составит 92 млрд руб.

"Субсидиарная программа РЭЦ по поддержке транспортировки продукции АПК является одной из самых востребованных мер государственной поддержки среди российских экспортеров АПК. Она демонстрирует крайне высокий спрос со стороны российских организаций и является эффективной с точки зрения использования бюджетных средств - на 1 рубль субсидии в среднем приходится 30 рублей экспорта. Благодаря данной программе, компании расширяют линейку экспорта вдвое. Применение транспортной субсидии делает конкурентоспособным российский экспорт АПК даже при низких мировых ценах на продукцию", - приводятся в сообщении слова генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной.

Как сообщили в РЭЦ, применение данной субсидии позволяет значительно расширить экспортную географию, а высвободившуюся часть средств направить на развитие инфраструктуры производственных площадок.