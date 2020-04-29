В Турции опровергли информацию, что отели могут отказаться от концепции "все включено"

АНКАРА, 29 апреля. /ТАСС/. Турецкие отельеры не рассматривают возможность отказа от системы "все включено" (all inclusive), поскольку она является их главной конкурентной силой. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель Федерации отельеров Турции (TUROFED) Неджип Боз.

На просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что из-за коронавируса в отелях Турции могут отказаться от all inclusive, Боз отметил, что эта информация не соответствует действительности. "Ничто из того, что было сказано об этом, не соответствует действительности. Об этом вообще слишком рано говорить", - сказал он.

Представитель TUROFED подтвердил, что отельеры в республике хотят использовать систему "все включено", поскольку она является основным их преимуществом. "В настоящее время мы ждем, когда разрешится ситуация с самолетами, когда страны откроют границы. Как только по этой теме все станет ясно, то мы примем все необходимые меры в соответствии со спросом на рынке и пожеланиями туристов. Поскольку концепция all inclusive - это наша основная конкурентная сила, то мы хотели бы ее и использовать", - добавил Боз.

Между тем, ранее мэр курортного города Мармарис - Мехмем Октай в интервью газете Hurriyet высказал предположение, что крупные отели в 2020 году могут отказаться от системы "все включено" и "шведских столов" из-за пандемии коронавируса.