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ЦБ 29 апреля выпускает в обращение серию монет из драгоценных и недрагоценных металлов

Банк России выпустит монеты серии "Московский метрополитен", "100-летие образования Республики Татарстан" и "Российская (советская) мультипликация"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк России 29 апреля выпускает в обращение памятные монеты из серебра серий "Московский метрополитен", "100-летие образования Республики Татарстан", а также монеты из недрагоценных металлов и монеты из серебра серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете серии "Московский метрополитен" изображена эмблема Московского метрополитена. Монета, номинал которой составляет 1 рубль, выпустят тиражом в 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 7,78 г. На серебряной монете серии "100-летие образования Республики Татарстан" изображены молодые люди в традиционных татарских костюмах, исполняющие национальный танец. Номинал монеты 3 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г.

ЦБ РФ также выпускает серию "Российская (советская) мультипликация", которая будет включать в себя серебряную монету "Барбоскины" с цветным изображением героя мультфильм - Дружка. Монета будет выпущена тиражом в 7 тыс. экземпляров, ее номинал составит 3 рубля, а масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г. Также серия содержит две из недрагоценных металлов монеты с цветным и не цветным изображением Дружка. Номинал монет - 25 рублей, тираж - 150 тыс. штук и 850 тыс. штук соответственно.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.

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Россия
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