{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Авиаперелеты из Пскова приостановили до 16 мая

Пассажиры, которым нужно вернуть билеты, должны будут обратиться в авиакомпанию "Азимут"

ПСКОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Запрет на работу международного аэропорта Пскова продлили из-за угрозы распространения коронавируса до 16 мая, сообщила в среду пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее власти региона говорили о приостановке работы единственного аэропорта региона до конца апреля.

"В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу приостановка полетов из международного аэропорта Псков имени княгини Ольги продлевается до 16 мая. По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию "Азимут". Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, пассажиры, чьи вылеты отменены, могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов, которую предоставят в виде так называемых бонусов. "25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Можно оформить авиабилеты вместе с таксами, дополнительным багажом, местом в самолете, спецпитанием. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года", - отмечается в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали выполнять пассажирские рейсы. Сейчас является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлили на майские праздники
Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС