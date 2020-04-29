Авиаперелеты из Пскова приостановили до 16 мая

ПСКОВ, 29 апреля. /ТАСС/. Запрет на работу международного аэропорта Пскова продлили из-за угрозы распространения коронавируса до 16 мая, сообщила в среду пресс-служба комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ранее власти региона говорили о приостановке работы единственного аэропорта региона до конца апреля.

"В связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу приостановка полетов из международного аэропорта Псков имени княгини Ольги продлевается до 16 мая. По вопросам возврата билетов на отмененные рейсы пассажирам необходимо обращаться в авиакомпанию "Азимут". Для пассажиров, чьи рейсы после 10 марта были отменены или выполнены с изменением времени вылета, будет оформлен сертификат на стоимость приобретенных услуг", - отмечается в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, пассажиры, чьи вылеты отменены, могут рассчитывать на частичную компенсацию расходов, которую предоставят в виде так называемых бонусов. "25% от стоимости проездного документа будет компенсировано в виде бонусов. Граждане будут иметь возможность совершить перевозку по любому направлению маршрутной сети авиакомпании с необходимым набором дополнительных услуг и по тарифу, превышающему текущий тариф. Можно оформить авиабилеты вместе с таксами, дополнительным багажом, местом в самолете, спецпитанием. Сделать это можно до 31 декабря 2021 года", - отмечается в сообщении.

Региональный аэропорт принадлежит авиакомпании "Псковавиа". Был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже с него начали выполнять пассажирские рейсы. Сейчас является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.