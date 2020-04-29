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РБК: "Аэрофлот" предложил легализовать ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты

Ранее с похожей инициативной выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объясняя такую необходимость недостатком у авиакомпаний свободных денежных средств
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" предложила узаконить ваучеры на перелеты вместо прямого возврата средств за отмененные рейсы. Об этом утром в среду пишет РБК со ссылкой на копию письма гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину.

Ранее лоукостер "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", приостановил полеты до 31 мая, но заявил, что все средства за отмененные авиабилеты будут возвращены только на счет в личном кабинете пассажира, их после возобновления деятельности можно будет потратить на новые авиабилеты.

"Гендиректор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев предложил в качестве антикризисной меры принять "нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме" за отмененные рейсы. Вместо выплаты компенсации он рекомендует зачислять средства на личный счет пассажира или выдавать сертификаты с возможностью их использования при покупке билетов в будущем", - сообщает РБК.

По мнению Савельева, такой сертификат может предлагать срок действия до трех лет. Среди других мер, предложенных "Аэрофлотом", - субсидирование расходов на лизинговые платежи и оплату труда, снижение тарифов на страховые взносы и отмена допвзносов в ПФР для летных экипажей.

Ранее с похожей инициативной выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, объясняя такую необходимость недостатком у авиакомпаний свободных денежных средств. Авиакомпании больше тратят средства на возвраты, чем получают от новых продаж, поясняли в АЭВТ.

ТАСС пока не располагает комментарием РСПП, в пресс-службе "Аэрофлота" от комментариев воздержались.

Теги
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
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