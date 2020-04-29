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Новак: крупным нефтяным компаниям сейчас не требуется особая государственная помощь

Минэнерго рассматривает ряд мер для поддержки нефтесервисной индустрии, нефтепереработки и нефтегазохимии, а также электроэнергетики

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Министерство энергетики России подготовило меры по поддержке ряда отраслей ТЭК, но крупным нефтяным компаниям в настоящий момент особая государственная поддержка не нужна. Об этом в интервью "Газете.ру" сказал министр энергетики России Александр Новак.

"В данный момент особых мер поддержки нашим крупным компаниям не требуется, заявок на оказание государственной помощи нет. Наши компании вошли в перечень системообразующих. Сейчас прорабатываем вопрос необходимости корректировки технологических схем разработки месторождений", - сообщил он.

По его словам, Минэнерго рассматривает ряд мер для поддержки нефтесервисной индустрии, нефтепереработки и нефтегазохимии, а также электроэнергетики. "В электроэнергетике у нас наблюдается сокращение потребления, увеличение размера неплатежей потребителями из-за самоизоляции, а также предприятиями, которые оказались в трудном положении, особенно это касается малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Новак заметил, что рассматриваются меры поддержки этой отрасли за счет льготного кредитования на покрытие кассового разрыва, связанного с оплатой за поставленный энергоресурс. "Эти деньги нужны сейчас, в летний период, чтобы купить материально-технические ресурсы, металл, сделать ремонты, довести топливо и так далее", - добавил он.

По его словам, также обсуждаются дополнительные меры по поддержке нефтепереработки и нефтегазохимии. В правительстве сейчас рассматривается законопроект, в котором подготовлены предложения по налоговому стимулированию переработки этана и сжиженных углеводородных газов в продукцию нефтегазохимии. Также предусмотрены меры поддержки нефтеперерабатывающих заводов, которые ведут модернизацию своих производств через введение повышающего коэффициента "1,3" к обратному акцизу на нефтяное сырье для НПЗ, которые возьмут на себя жесткие обязательства по объему инвестиций и срокам ввода процессов глубокой переработки нефти.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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