"Магнит" впервые за пять лет опередил X5 Retail Group по темпам квартального роста выручки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Магнит" в первом квартале 2020 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,2 млрд рублей. Выручка ретейлера за отчетный период выросла на 18,5% - до 376 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Главный конкурент "Магнита" (крупнейший ретейлер по числу магазинов) - X5 Retail Group (крупнейший ретейлер РФ по объему выручки) - раскрыл результаты первого квартала ранее в апреле. Выручка компании увеличилась на 15,6%, до 469 млрд рублей, чистая розничная выручка - на 15,9%, до 468,5 млрд. Сопоставимые продажи X5 выросли в отчетном периоде на 5,7%.

Последний раз "Магнит" опережал X5 Retail Group по темпам роста картельной выручки в первом квартале 2015 года, когда выручка "Магнита" возросла на 33,4%, до 218,7 млрд рублей, а у X5 увеличилась на 26,7% и достигла 182,7 млрд рублей.

Таким образом, по итогам отчетного квартала Магнит" спустя пять лет вновь опередил X5 Retail Group по темпам квартального роста выручки

Розничная выручка "Магнита" в январе - марте 2020 года возросла на 17,6% - до 364,8 млрд рублей. Динамика, по данным "Магнита", обусловлена ростом торговой площади на 8,3% (открыто 135 магазинов) и LFL-продаж (результат деятельности розничной торговой сети в отчетном и базовом периодах по сопоставимым торговым точкам) на 7,8% на фоне увеличения среднего чека на 3,7% и трафика на 4%.

"Рост выручки опережает рост торговой площади впервые за многие годы благодаря увеличению плотности продаж", - отмечают в "Магните". Чистая розничная выручка в феврале увеличилась относительно января на 19,5%, до 116,1 млрд рублей, в марте рост составил 21%, до 136,3 млрд рублей. Сопоставимые продажи магазинов "у дома" выросли на 8,4%, средний чек - на 4,0%, трафик - на 4,2%.

Показатель EBITDA составил 22,7 млрд рублей. Рост рентабельности на 14 базисных пунктов (б.п.) относительно января - марта 2019 года и 63 б.п. в квартальном выражении, до 6,0% обусловлен динамикой валовой маржи и сокращением коммерческих, общехозяйственных и административных расходов. Рентабельность чистой прибыли выросла на 10 б.п. в годовом исчислении, до 1,1%.

Капитальные затраты компании в первом квартале 2020 года снизились на 25% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 7,2 млрд рублей на фоне замедления программы редизайна (292 магазина в первом квартале 2020 года по сравнению с 700 магазинами годом ранее) и программы развития (в первом квартале 2020 года открыт 321 магазин (gross) против 949 магазинов годом ранее). Общий долг увеличился на 34,7 млрд рублей по сравнению с 31 декабря 2019 года и составил 218,9 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2020 года в связи с привлечением новых займов по более низким ставкам в целях рефинансирования в будущих периодах. Чистый долг составил 192,2 млрд рублей по сравнению с 182,6 млрд рублей на 31 марта 2019 года. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 2,2x на 31 марта 2020 года по сравнению с 2,1x на 31 декабря 2019 года.

Компания за отчетный период открыла 321 магазин (145 магазинов у дома и 176 магазинов дрогери), а также закрыла 186 магазинов (173 магазина у дома, один супермаркет и 12 магазинов дрогери). Таким образом, общее количество магазинов сети составило 20 860 по состоянию на 31 марта 2020 года.

"Магнит" и X5 Retail Group

После выхода на биржу в 2006 году ретейлер "Магнит" ежегодно демонстрировал уверенный рост финансовых показателей и в 2013 году стал лидером рынка по объему выручки, опередив X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").

Однако в 2015 году темпы роста выручки компании начали снижаться, и в 2016 году "Магнит" продемонстрировал худшую динамику по приросту этого показателя - 12,8%. До этого темпы роста выручки ретейлера по итогам года то замедлялись, то ускорялись, но никогда не опускались ниже 24,5%, следует из финансовой отчетности компании. Даже в кризисные 2008 и 2009 годы выручка торговой сети показала рост на 41,35% и 27,8% соответственно.

В 2017 году "Магнит" уступил лидерство по объему выручки своему главному сопернику X5 Rertail, обновившему в последние годы менеджерский состав и магазины. При этом "Магнит" сохранил лидерство по количеству магазинов.