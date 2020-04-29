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Белоруссия в мае получит 1,13 млн тонн российской нефти

В апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Россия подтвердила Белоруссии поставки 1,13 млн тонн нефти на май, в апреле объем поставок составил 1,56 млн тонн. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"В апреле Беларусь, как и планировалось, получила около 2 млн тонн нефти, из них 1,56 млн тонн - это российские поставки по трубе и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча, - сообщил он. - На май планы поставок из России подтверждены на уровне 1,13 млн тонн. Продолжится работа и с альтернативными источниками".

По его словам, объемы поставок будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Первый вице-премьер Дмитрий Крутой на минувшей неделе заявил, что нефтеперерабатывающие заводы республики загружены почти полностью.

Ранее индикативный баланс поставок нефти из России в Белоруссию на 2020 год был согласован в размере 24 млн тонн.

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БелоруссияРоссия
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