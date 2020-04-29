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Такси обратились к банкам с просьбой разработать механизм кредитования лизинговых компаний

В период пандемии при падении числа заказов примерно на 70% таксомоторные компании не всегда могут выполнять свои обязательства по лизинговым платежам, сказано в документе

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Общественный совет по развитию такси обратился с открытым письмом в Ассоциацию банков России (АБР) с просьбой разработать механизм кредитования лизинговых компаний, который позволил бы тем реструктурировать или предоставлять каникулы по лизинговым платежам таксомоторным компаниям. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Необходимо разработать банковские программы для предоставления лизинговым компаниям кредитных линий для финансирования одно-, двух-, трехлетних автомобилей вторичного рынка", - говорится в письме директора Общественного совета такси Александра Шмигидина в адрес президента АБР Георгия Лунтовского.

В документе отмечается, что в период пандемии при падении числа заказов примерно на 70% таксомоторные компании не всегда могут выполнять свои обязательства по лизинговым платежам. При этом часть лизинговых компаний отказывает в предоставлении им "каникул", ссылаясь на отсутствие в перечне пострадавших отраслей соответствующего ОКВЭДа (кода в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности). Кроме того, из-за распространения коронавируса они несут дополнительные расходы на дезинфекцию автомобилей и средства защиты для водителей.

Предлагается также продлить срок лизинговых договоров на срок "каникул", чтобы после их завершения не менялась сумма ежемесячного платежа.

Правительство в марте уже приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

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Россия
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