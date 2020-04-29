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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские власти готовы участвовать в составлении плана по восстановлению экономики РФ

Глава региона Глеб Никитин также поддержал решение Владимира Путина продлить нерабочие дни до 11 мая включительно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Нижегородская область готова принять участие в формировании национального плана восстановления экономической деятельности, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

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Выступление Владимира Путина на совещании по ситуации с коронавирусом. Полный текст

"Президент уже сейчас поручил приступить к разработке национального плана. Мы планируем принять в этом самое активное участие и подать свои предложения. В Нижегородской области велика доля малого и среднего бизнеса, пострадавшего от последствий распространения коронавируса. Мы уже оказываем поддержку этим отраслям и готовы к внедрению новых подходов, чтобы максимально сохранить занятость и предпринимательскую активность", - сказал Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что полностью поддерживает решение президента о продлении нерабочих дней на майские праздники.

"Начало мая - важный период, от которого будет зависеть стабилизация ситуации к концу месяца. Если уровень самоизоляции и самодисциплины останется высоким, то нам удастся выйти на плато заболеваемости, снизить нагрузку на медицинские учреждения и приступить к снятию ограничений", - добавил Никитин.

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая включительно. Кроме того, правительство РФ, власти регионов и представители бизнеса должны начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.

Ранее глава государства дал поручение правительству РФ реализовать дополнительные меры поддержки социально ориентированных НКО, участвующих в мероприятиях по поддержке граждан в связи с распространением коронавируса.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияНикитин, Глеб СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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