Количество поддельных российских денег сократилось в I квартале почти на 10%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Количество выявленных поддельных российских денег по итогам I квартала этого года составило почти 11,3 тыс. штук, что на 9,5% меньше по сравнению с IV кварталом 2019 года. Об этом говорится в материалах Банка России.

"Уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким. В I квартале 2020 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 9,5% по сравнению с IV кварталом 2019 года и составило 11 279 штук. Среди выявленных подделок обнаружено 8 632 пятитысячные банкноты, 1 893 банкноты номиналом 1 000 рублей, 410 двухтысячных банкнот", - отмечается в материалах регулятора. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей, однако поддельных монет того же номинала было выявлено 134, также было обнаружено 16 поддельных пятирублевых монет. Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе России, уточнили в ЦБ.

Что касается поддельных банкнот иностранных государств, то в I квартале было выявлено 469 штук, что на 12,7% меньше IV квартала 2019 года. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США - 410 штук банкнот. Поддельных банкнот евро было обнаружено 42 штуки и 17 банкнот поддельных юаней.