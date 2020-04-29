"Аэрофлот" введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической обстановки

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" введет ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

"Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки. Планируется, что программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологический обстановкой. Касается как внутренних, так и международных перевозок", - сказал он, добавив, что порядок и форма выдачи такого ваучера на данный момент обсуждается.

Планируемая дата запуска такого механизма пока обсуждается, уточнил он. "Планируем согласовать в ближайшее время, предполагаем, что выдача будет осуществляться до конца 2020 года, а срок действия составит три года", - отметил Демин.

Ранее лоукостер "Победа", который входит в группу "Аэрофлот", приостановил полеты до 31 мая, но заявил, что все средства за отмененные авиабилеты будут возвращены только на счет в личном кабинете пассажира, их после возобновления деятельности можно будет потратить на новые авиабилеты.

Ранее в среду РБК сообщил о письме гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева президенту Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александру Шохину, в котором в том числе предлагается легализовать ваучеры на перелеты вместо прямого возврата средств за отмененные рейсы. Савельев предлагает принять "нормативный акт, позволяющий не осуществлять вынужденные возвраты средств пассажирам за билеты в денежной форме" за отмененные рейсы, цитирует письмо РБК.