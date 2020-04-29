В Крыму с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Крым с 1 мая разрешат работу парикмахерских и салонов красоты, мастерских по ремонту компьютеров и обуви, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

"Что предлагается с 1 мая запустить в работу: предприятия, которые оказывают услуги салонов красоты, парикмахерские услуги, по ремонту компьютеров, обуви, ателье стирки и химчистки изделий, а также торгуют стройматериалами, скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием, электрокабельной продукции, автодеталями", - сообщил Гоцанюк на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавируса, которое транслируется онлайн.

Соответствующие нормативные акты властей республики будут опубликованы в течение дня. Глава правительства отметил, что предприятия, которым будет разрешено работать, должны будут выполнять требования Роспотребнадзора по соблюдению противоэпидемических мероприятий.

Глава республики Сергей Аксенов в свою очередь сообщил, что с 12 мая планируется открыть большое количество видов деятельности. "Мы договорились, что 5 мая по итогам принятых решений правительством РФ по поручению президента России мы скорректируем план действий. Шестого числа выступаем на штабе, говорим о том, кто и как с 12 числа будет работать, какой будет режим передвижения, поверок и так далее, исходя из вводных, которые даст федеральный центр", - сказал он.

В республике из-за пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, до 30 апреля действуют ограничения на работу некоторых организаций и предприятий, граждан обязали не покидать дома без острой необходимости.