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Глава профсоюзов считает, что ситуация с безработицей в России не является критической

Михаил Шмаков при этом добавил, что есть отдельные случаи, которые, были и в "докоронавирусный" период

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Общий рост безработицы в России в условиях пандемии коронавируса есть, однако ситуация не является критической, сообщил в среду председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

"Пока ситуация не является критической и резко не нарастает. Есть отдельные случаи и массовых увольнений <…> Есть вообще общий рост безработицы в целом, мы это фиксируем. Но полную картину мы сможем получить только после того, когда вот эти меры по ограничению деятельности организаций будут отменены, и мы сможем собрать полную статистику. Сейчас у нас статистика неполная, но она показывает нарастание, правда относительно плавное, уровня безработицы. И [есть] отдельные случаи, которые, впрочем, бывали и в "докоронавирусный" период, закрытия предприятий и увольнения всех сотрудников", - сказал Шмаков на пресс-конференции.

По его словам, в основном это касается малого и среднего бизнеса, "но в этих секторах экономики профсоюзов не так много, поэтому и информация оттуда идет слабая".

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков говорил, что число безработных в стране достигло 950 тыс. человек, при этом в последний месяц наблюдается динамика к сдержанному росту этого показателя в пределах прогнозов Минтруда РФ.

Теги
Шмаков, Михаил ВикторовичРоссия
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