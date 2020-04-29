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Исследование: спрос россиян на бытовую технику ускорился, на алкоголь - замедлился

При этом потребители заметно сократили траты в продовольственных магазинах, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Интерес россиян к покупкам бытовой техники и электронике в условиях карантина заметно вырос в период с 20 по 26 апреля, при это спрос на алкоголь - замедлился. Об этом говорится в исследовании лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные".

"За прошедшую неделю перешла к росту категория "Бытовая техника и электроника" - она прибавила 21,9% относительно 2019 года. Это вполне увязывается с ростом другого направления - "Телекоммуникационное оборудование" (электронные устройства, роутеры, усилители сигнала Wi-Fi и прочее). Спрос здесь идет вверх (+15,4%), очевидно потому, что россияне продолжают работать и учиться удаленно", - указано в исследовании.

При этом потребители заметно сократили траты в продовольственных магазинах - отмечено снижение на 1% год к году, неделей ранее в этом сегменте наблюдался рост на 14,8% в годовом выражении.

Траты на электронные книги и фильмы, мобильные приложения и игры, видеоуроки за рассматриваемый период выросли на 20,9%. "Ситуация вынуждает осваивать "цифровые удовольствия" тех, кто еще год назад с планшетом и смартфоном был на вы", - полагают эксперты лаборатории.

В исследовании указывается, что рост трат на алкоголь с 20 по 26 апреля замедлился до 15,7%. По данным Сбербанка, всплеск спроса уже не такой ощутимый - две предыдущие недели увеличение трат в этом сегменте находилось в диапазоне 32-34%.

Остальные категории демонстрируют снижение, но расходы здесь показывают небольшую положительную динамику. Так категория "Мебель и предметы интерьера" показывает падение трат на 15,9%. Однако на прошлой и позапрошлой неделе интерес покупателей был значительно меньше (от -67,8% до -50,7%). Та же самая тенденция наблюдается и в категории товары для животных: падение расходов на домашних питомцев на прошлой неделе составило 3,9%, а всего неделей раньше - 14,1%.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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