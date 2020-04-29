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Концерн Unilever отказывается от выпуска листового чая Lipton и Brooke Bond в России

Компания приняла решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках
Штаб-квартира Unilever EPA/LEX VAN LIESHOUT
Описание
Штаб-квартира Unilever
© EPA/LEX VAN LIESHOUT

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Концерн Unilever отказывается от выпуска листового чая Lipton и Brooke Bond в России и будет выпускать эти виды чая только в пакетиках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В брендах Lipton и Brooke Bond компания приняла решение сфокусироваться на формате чая в пакетиках - наиболее популярном формате среди российских потребителей", - сказал официальный представитель компании.

Он подчеркнул, что от выпуска листового чая Unilever не отказывается - сейчас он производится в премиальной линейке под торговой маркой Sir Thomas Lipton (три наименования), а также представлен в ассортименте нового бренда Saito (шесть наименований). В России в настоящее время Unilever выпускает чай в сегменте под торговыми марками Lipton, Brooke Bond, Sir Thomas Lipton (премиальная линейка Lipton, запущен в России в 2017 году) и Saito (новый самостоятельный бренд, запущен в России летом 2019 года).

О том, что продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России прекратились, написала 29 апреля РБК.

О компании

Unilever - один из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса с ежегодным объемом продаж около 170 млрд единиц продукции. В России Unilever представлен с 1992 года. Общий объем инвестиций Unilever в российскую экономику в настоящее время превышает 205 млрд рублей, а численность сотрудников компании в России насчитывает около 4 тыс. человек.

Выпуск продукции Unilever на территории России осуществляется на базе четырех производственных кластеров: пищевой продукции и мороженого в Тульской области, чая, косметической продукции и бытовой химии в Санкт-Петербурге, косметической продукции в Екатеринбурге, а также мороженого в Омске.

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Россия
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