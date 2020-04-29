ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте - апреле. Об этом сообщил замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко в ходе видеоконференции, организованной Ассоциацией банков России.

"В целом можно сказать, а практика показала, что и Банк России, и кредитные организации, и инкассаторские компании с повышенной нагрузкой справились. У нас наличный денежный оборот обеспечен. Деньги выдавались своевременно. Сейчас спрос на наличные практически вернулся на обычные значения в рамках недельной и месячной динамики", - сказал он.

Демиденко отметил, что в марте и апреле была повышенная нагрузка на инкассаторскую отрасль, что было связано с тем, что "в условиях неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные".

Как сообщалось ранее, Банк России в марте зафиксировал отток ликвидности из банков, который отчасти был связан с ростом спроса на наличные. Так, за март их объем в обращении вырос на 0,7 трлн рублей. При этом в ЦБ отмечали, что после стабилизации ситуации средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях.