{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям

В марте и апреле была повышенная нагрузка на инкассаторскую отрасль, отметили в Банке России

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк России наблюдает возвращение спроса на наличные деньги к обычным значениям после резкого повышения в марте - апреле. Об этом сообщил замдиректора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко в ходе видеоконференции, организованной Ассоциацией банков России.

"В целом можно сказать, а практика показала, что и Банк России, и кредитные организации, и инкассаторские компании с повышенной нагрузкой справились. У нас наличный денежный оборот обеспечен. Деньги выдавались своевременно. Сейчас спрос на наличные практически вернулся на обычные значения в рамках недельной и месячной динамики", - сказал он.

Демиденко отметил, что в марте и апреле была повышенная нагрузка на инкассаторскую отрасль, что было связано с тем, что "в условиях неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные".

Как сообщалось ранее, Банк России в марте зафиксировал отток ликвидности из банков, который отчасти был связан с ростом спроса на наличные. Так, за март их объем в обращении вырос на 0,7 трлн рублей. При этом в ЦБ отмечали, что после стабилизации ситуации средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ГК "Мангазея" планирует вложить 3 млрд рублей в сельхозпроект в Забайкалье
В компании отметили, что намерены стать лидерами в регионе по производству рапса и масличного льна
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС