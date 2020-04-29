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Пандемия коронавируса нового типа
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Проект плана восстановления экономики поступит в кабмин до 25 мая

Документ должны подготовить Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Проект общенационального плана восстановления экономики должен быть представлен в правительство до 25 мая. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на заседании совета по противодействию распространению коронавируса.

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"Прошу Минэкономразвития, Министерство финансов, Министерство труда и социальной защиты совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 25 мая разработать и представить в правительство общенациональный план действий по восстановлению занятости, доходов и роста экономики", - сказал он. 

Он также поручил Минздраву обобщить и проработать предложения, высказанные во вторник на совещании у президента РФ Владимира Путина с губернаторами по вопросам противодействия коронавирусу. Мишустин напомнил, что на этом совещании Путин также поручил до 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, связанных с коронавирусом, и направить их в регионы. "Нужны плавные, тщательно выверенные действия, что позволит избежать новой вспышки инфицирования, - подчеркнул глава кабмина. - Для каждого региона необходимо продумать свой набор профилактических мер и рекомендации в зависимости от сложности ситуации на конкретной территории".

Премьер напомнил, что президент поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан. "Прошу министерство экономического развития до 5 мая обобщить все предложения и внести их в правительство", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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