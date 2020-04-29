Украина может остановить транзит газа из России после запуска "Северного потока - 2"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Газпром" сможет полностью отказаться от украинского маршрута поставок газа в Европу после запуска газопровода "Северный поток - 2", считает глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон. При этом Украина готовится к "нулевому транзиту", планируя полностью обновить газотранспортную систему за пять лет действия действующих договоренностей. Об этом он сообщил в интервью РБК .

"После запуска первой нитки "Турецкого потока" [в начале 2020 года] украинская ГТС уже потеряла 15 млрд куб. м в год транзита, который раньше шел через Украину в Турцию, Болгарию и Грецию. Сейчас по южному направлению мы транспортируем газ только для Румынии и Молдовы. После запуска второй нитки "Турецкого потока" и окончания строительства газопровода Болгария - Сербия - Венгрия мы ожидаем потерю еще 15 млрд куб. м. А завершение строительства "Северного потока - 2" приведет к потере оставшихся 50 млрд куб. м", - сказал он.

Представитель украинской ГТС отметил, что не видит причин для "Газпрома" продлевать транзит газа через Украину после 2025 года, несмотря на то, что украинские тарифы на транзит абсолютно конкурентные. Кроме того, по словам Макогона, украинские ГТС и подземные хранилища газа способны оперативно реагировать на изменения спроса в Европе. "Ни "Северный поток", ни "Турецкий поток" не смогут обеспечить такую гибкость. Они рассчитаны исключительно на прокачку стабильных объемов газа", - добавил собеседник агентства.

"Кроме этого, "Газпром" и другие российские добывающие компании могли бы начать предлагать газ европейским трейдерам на границе Украины и России, чтобы трейдеры сами выбирали маршрут транспортировки в ЕС. Пока же "Газпром" передает газ исключительно в Европе, а у других компаний нет доступа к российской ГТС", - отметил Макогон.

При этом, по его словам, Украина готова к сценарию "нулевого" транзита и в этом случае переориентирует мощности трубы только на внутреннюю транспортировку, чтобы бесплатно поддерживать ГТС в рабочем состоянии. "Но мы готовы к сценарию "нулевого транзита", и за пять лет полностью обновим нашу ГТС под этот сценарий", - заключил Макогон.

Использование хранилищ

Оператор газотранспортной системы Украины предлагает "Газпрому" полностью использовать оплаченные мощности транзитного газопровода, закачивая при этом часть объема в украинские подземные хранилища на хранение, сообщил Макогон.

"Уже сейчас компания ["Газпром"] не полностью использует оплаченные мощности по транзиту - из 178 млн куб. м в сутки используется только в среднем 150 млн куб. То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа в Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение. Зимой, когда спрос в ЕС вырастет, можно будет поднять газ из ПХГ и отправить в ЕС или в рамках уже купленных мощностей [по транзиту], или докупить дополнительные", - сказал Макогон.

По словам представителя ГТС, украинские ПХГ в 3-5 раз дешевле европейских. Тарифы единые для всех заказчиков и составляют около $10 за цикл хранения 1 тыс. куб. м газа.

"Думаю, что ситуация может усугубиться к осени, когда могут быть полностью заполнены европейские ПХГ. Тогда "Газпрому" нужно будет еще более значительно снижать транзит, но при этом оплачивать его в полном объеме. Поэтому временное хранение в Украине могло бы стать взаимовыгодным решением", - добавил Макогон.

В прошлом году в украинские ПХГ было закачано более 2,4 млрд куб. м газа компаниями, которые не имеют юридического присутствия в Украине. "Я думаю, в этом году будет доступно для закачки 10 млрд куб. м газа из 31 млрд куб. м суммарной мощности", - сказал глава ГТС.

Прямая закупка газа из России

Что касается возобновления прямых закупок газа у "Газпрома", Макогон отметил, что со стороны оператора ГТС нет никаких ограничений на организацию импорта газа в Украину из России. При этом рабочей могла бы стать схема, по которой "Газпром" продает газ на аукционе всем заинтересованным компаниям с поставкой на границе Украина - Россия.

"Это позволило бы сделать этот процесс прозрачным и конкурентным. У "Газпрома" уже есть инструмент - Электронная торговая платформа (ЭТП), на которой газ активно продается международным трейдерам с точками передачи газа в европейских странах (Словакия, Венгрия, Австрия, Германия и т.д.). В Украине 300 активных трейдеров, поэтому спрос был бы обеспечен. Любой трейдер может заказать нам транспортировку газа с границы России в Украину, но проблема только получить этот газ на российской стороне. Если коммерческий интерес победит политический, то импорт может начаться", - отметил Макогон.