ВТБ зафиксировал рост случаев мошенничества на дому

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк ВТБ фиксирует рост случаев мошенничества, когда злоумышленник под видом финансового консультанта приходит к потенциальной жертве домой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"ВТБ зафиксировал рост активности мошенников, которые совершают визиты домой к гражданам, находящимся на самоизоляции. Под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов они обходят многоквартирные дома, предлагая свои "услуги" по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров. При этом никакого отношения к кредитным организациям или другим финансовым компаниям они не имеют", - отмечается в сообщении ВТБ.

В банке отметили, что аферисты предлагают клиентам за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт, заключить потребительский кредит "на дому" и рефинансировать ранее оформленный ипотечный кредит под более низкую процентную ставку. В случае положительного ответа мошенники сразу же готовы составить "кредитный договор" и, завоевав доверие клиента, просят сообщить им данные банковской карты для зачисления необходимой денежной суммы. В реальности через некоторое время со счета этой карты могут быть списаны все средства, подчеркнули в ВТБ.

Как уточнила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная, на фоне введения режима самоизоляции число мошеннических действий в отношении клиентов банка в целом увеличилось на 15%. "При этом граждане все чаще проявляют сознательность и не сообщают свои персональные данные в ходе подобных телефонных разговоров. Понимая все меньшую эффективность такого подхода, мошенники решили вернуться к старым способам обмана клиентов и снова практикуют визиты на дом под видом финансовых консультантов", - приводит пресс-служба слова Цегельной.

Глава департамента также напомнила, что клиентам необходимо оставаться бдительными и при необходимости сразу же перезванивать по общему номеру 8-800-100-24-24 или 1000.