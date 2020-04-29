Робот-курьер "Яндекса" начал доставлять корреспонденцию в Сколково

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Робот-курьер "Ровер", который разработан компанией "Яндекс", впервые начал доставлять отправления в Сколково. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс.Ровер" теперь можно встретить на улицах Сколково. С сегодняшнего дня он помогает администрации с доставкой документов и посылок на территории города. Это первая постоянная работа Ровера за пределами "Яндекса": с ноября 2019 года он также возит документы в штаб-квартире компании на улице Льва Толстого (в Москве - прим. ТАСС)", - сообщили в компании.

По данным "Яндекса", робот полностью автономен: сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. В отличие от беспилотных автомобилей, которые движутся в "Сколково" по проезжей части, "Ровер" перемещается по тротуарам.

"Офисы администрации и отделение "Почты России", куда робот также доставляет корреспонденцию, расположены в разных частях города, поэтому маршруты робота могут составлять несколько километров. Поставить "Роверу" задачу, открыть и закрыть его, наблюдать за передвижением робота на карте сотрудники "Сколково" могут самостоятельно с помощью смартфона. В случае необходимости они могут также обратиться за помощью к инженерам "Яндекса", - пояснили в компании.

По словам вице-президента, исполнительного директора IT кластера Фонда "Сколково" Константина Паршина, сейчас впервые робот с искусственным интеллектом на борту помогает оптимизировать процесс доставки. "Вместе с командой "Яндекса" мы начинаем с собственного документооборота, но в дальнейшем планируем подключить к использованию "Ровера" и других участников экосистемы "Сколково" - стартапы, крупные корпорации и, конечно, жителей Инновационного Центра", - сказал он.

"Яндекс.Ровер" может применяться для широкого круга задач. Сейчас, когда сегмент e-commerce продолжает быстро развиваться, использование робота может оптимизировать этап "последней мили" в логистике в условиях растущего потока заказов. "Ровер" может доставлять посылки из интернет-магазинов, продукты и готовые блюда. Его также можно использовать и для транспортировки внутри больших помещений - например, на складах или в торговых центрах.