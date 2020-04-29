РБК: данные 12 млн клиентов микрофинансовых организаций выставили на продажу

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Данные 12 млн граждан, которые обращались за оформлением займов в микрофинансовые организации, были выставлены на продажу на специализированном сайте. Об этом в среду сообщает РБК.

Отмечается, что база данных содержит информацию о клиентах МФО, обращавшихся в организации с 2017 по 2019 год. При этом в бесплатном пробнике содержатся данные 1,8 тыс. человек, включая ФИО, паспортные данные, дату рождения, номера телефона и электронных кошельков, а также сумму займа. В записях о клиентах содержатся информация о сайтах, через который клиент был направлен в МФО. Как отмечает РБК, большинство ссылок ведет на маркетплейс "Юником24".

Как уточнили в РБК, после запроса издания, в "Юником24" подтвердили, что продаваемый идентификационный код клиентов принадлежит одному из партнеров компании. Однако как пояснили в "Юником24", сотрудничество с данным партнером уже прекращено.

По информации издания, утечка информации о клиентах МФО произошла из одного источника.