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Путин обсудит ситуацию в российском ТЭК в связи с конъюнктурой цен на нефть

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 апреля, проведет совещание о ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе. Одной из тем обсуждения станут проблемы отрасли, вызванные неблагоприятной мировой конъюнктурой цен на нефть. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня у президента несколько совещаний. Будет у него первое совещание по вопросам развития энергетики. Это в целом топливно-энергетический комплекс, тот самый комплекс, который работает всегда, он не может остановиться ни при каких условиях", - сказал представитель Кремля. Говоря о повестке предстоящего совещания, Песков уточнил, что "речь идет о тех проблемах, с которыми может сталкиваться ТЭК, в том числе с учетом неблагоприятной международной ценовой конъюнктуры на энергоносители".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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