Кабмин включил зоопарки и цирки в перечень организаций, пострадавших от пандемии

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина обратил внимание "на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков". По его словам, "многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных".

"Поэтому мы включили такие организации в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне", - заявил премьер.

Мишустин также призвал региональные власти обратить внимание на эту проблему и найти возможность поддержать такие организации. "В этой связи прошу Минкультуры совместно с субъектами РФ провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных", - добавил он.