{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Кабмин включил зоопарки и цирки в перечень организаций, пострадавших от пандемии

По словам премьер-министра, многие из таких организаций "оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ включило зоопарки и цирки в перечень организаций, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом глава кабмина обратил внимание "на важность поддержки зоопарков, дельфинариев, океанариумов, цирков". По его словам, "многие из них, включая частные, оказались на грани выживания и не имеют средств на содержание животных".

"Поэтому мы включили такие организации в перечень пострадавших отраслей, которым будет оказана государственная поддержка на федеральном уровне", - заявил премьер.

Мишустин также призвал региональные власти обратить внимание на эту проблему и найти возможность поддержать такие организации. "В этой связи прошу Минкультуры совместно с субъектами РФ провести мониторинг и проработать дополнительные меры по поддержке и созданию условий для бережного содержания животных", - добавил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин: глобальный энергорынок впервые столкнулся с такими масштабными колебаниями цен
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС