Международный аэропорт Владивосток сократил рабочий день на шесть часов

ВЛАДИВОСТОК, 29 апреля. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток объявил о сокращении рабочего дня на шесть часов из-за существенного уменьшения количества перелетов и в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщила в среду пресс-служба аэропорта.

Главное о новом коронавирусе и пандемии COVID-19. Что делать и чего ждать?

"29 апреля международный аэропорт Владивосток сообщает о переходе на сокращенный режим работы. С сегодняшнего дня терминал аэропорта будет открыт с 05:00 до 23:00 (с 22:00 до 16:00 мск). В остальное время аэровокзал будет закрыт для посещения. В связи с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов, сокращенный режим работы воздушной гавани Приморья продлится до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что аэродром Владивосток, как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме. В среду аэропорт принял восемь российских рейсов, три из которых были внутрикраевыми.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.