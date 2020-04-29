ГК "Мангазея" планирует вложить 3 млрд рублей в сельхозпроект в Забайкалье

ТАСС, 29 апреля. Группа компаний "Мангазея" запускает аграрное производство в Забайкальском крае и планирует направить 3 млрд рублей на его развитие. Об этом говорится в сообщении компании.

"Аграрный проект ГК "Мангазея" предусматривает развитие производства на территории 60 тыс. га до 2024 года. Общий объем инвестиций в производство оценивается в 3 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Как отметили в компании, в 2020 году "Мангазея" планирует потратить более 200 млн рублей на развитие нового направления. В частности, в марте 2020 года компания закупила технику на общую сумму более 160 млн рублей.

"Мы серьезно подготовились к запуску аграрного направления бизнеса и настроены развивать традиционное сельское хозяйство в Забайкалье. В выборе посевов мы делаем ставку на экспортоориентированные культуры, интересные не только отечественному потребителю, но и глобальному рынку", - приводятся в сообщении слова основателя и владельца ГК "Мангазея" Сергея Янчукова.

В свою очередь министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев выразил надежду на то, что в рамках проекта будут введены в оборот неиспользуемые земли сельхозназначения и модернизирован технический парк агропромышленного комплекса.

В компании добавили, что в ближайшие годы ГК "Мангазея" планирует стать лидером Забайкальского края по производству рапса и льна масличного. В категории льна масличного компания может войти в пятерку крупнейших производителей данной культуры в России.

О ГК "Мангазея"

"Мангазея" - диверсифицированная группа компаний, основными направлениями деятельности которой являются золотодобыча, строительство, девелопмент и сельское хозяйство.