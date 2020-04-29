Генпрокуратура пресекла попытки необоснованно увеличить цены на хранение и перевозку зерна

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России пресекла в ряде регионов страны попытки повысить цены на хранение, отгрузку и перевозку зерна, что могло повысить стоимость муки, хлеба и макаронных изделий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По поручению генерального прокурора Игоря Краснова прокурорами контролируется ситуация в сфере ценообразования на продовольственном рынке. В ходе проводимой работы выявлены и пресечены попытки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих хранение зерновых культур, необоснованно увеличить цены на услуги в данной сфере", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

"Учитывая, что такие действия могли привести к повышению стоимости муки, реализуемых населению хлебобулочных и макаронных изделий, прокурорами приняты меры реагирования", - отметили в ведомстве.

Так, в Саратовской и Новосибирской областях после прокурорского вмешательства элеваторами-хранителями уменьшена стоимость услуг на 40%. В Башкирии снижены цены на транспортировку зерна автомобильным и железнодорожным транспортом, в Курганской области пресекли факт оформления соглашения о хранении зерновых культур с превышением предельных значений, установленных Минсельхозом России.

"В связи с получением сведений о планируемом заключении договоров на оказание услуг по отгрузке зерна по завышенным ценам без соответствующего экономического обоснования в Волгоградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областях прокурорами хранителям зерновых культур объявлены предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что вопрос по стабилизации цен на хранение и отгрузку зерна интервенционного фонда находится на контроле генерального прокурора.