Песков: внутренние конфликты в компаниях не могут быть поводом для отказа в господдержке

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Конфликты внутри коллективов компаний не могут служить поводом для отказа в мерах государственной поддержки в связи с коронавирусом. Такое мнение высказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никоим образом. Убеждены, что не могут, конечно", - ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли внутренние отношениях в коллективах влиять на принятие решений по вопросу о том, предоставлять ли компаниям помощь.

Он при этом не стал комментировать сообщения о том, что газета "Ведомости" не вошла в список системообразующих предприятий в сфере массовых коммуникаций, имеющих право на субсидируемые кредиты, из-за внутреннего конфликта в редакции. По словам Пескова, "аргументация этого решения должна предоставляться из Минкомсвязи". "Я не знаю, насколько это соответствует действительности и какие именно критерии принимались во внимание при определении такого качества, как системообразующее предприятие", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее представители коллектива "Ведомостей" заявили, что исполняющий обязанности главного редактора газеты Андрей Шмаров рядом своих действий меняет редакционную политику издания в худшую сторону. Шмаров обвинения отверг, заявив, что эволюция редакционной политики издания - это нормальный процесс. Он также призвал не преувеличивать творческие разногласия в коллективе. Ранее издание сообщало, что покупателями 100% акций АО "БНМ", которое издает "Ведомости", стали гендиректор издательского дома "Версия" Константин Зятьков и бизнесмен Алексей Голубович.