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"Газпром" попросил Польшу обосновать очередной запрос документов по "Северному потоку - 2"

Ранее в Варшаве инициировали расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2", по итогам которого предъявили обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Газпром" попросил польский антимонопольный орган обосновать запрос на предоставление документов и информации по расследованию, касающемуся строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в отчете российского газового холдинга.

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В январе "Газпрому" поступило обращение антимонопольного органа Польши (Польский комитет конкуренции и защиты потребителей - UOKiK) о предоставлении информации и документов в рамках проводимого расследования. 31 января 2020 года ПАО "Газпром" ответило на указанное обращение.

"4 марта 2020 года в ПАО "Газпром" поступило новое обращение антимонопольного органа Польши о предоставлении информации и документов в рамках проводимого расследования. Ответ на данное обращение (с запросом предоставления антимонопольным органом Польши дополнительного обоснования для предоставления запрашиваемых информации и документов) был направлен 23 марта 2020 года", - говорится в отчете.

Ранее UOKiK инициировал расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку - 2" - OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie, по итогам которого предъявил обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По данным регулятора, "Газпром" без предварительного согласия UOKiK заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая в результате может привести к ограничению конкуренции.

Польский антимонопольный регулятор также помешал "Газпрому" и его европейским партнерам создать единую компанию - оператора для строительства "Северного потока - 2". Тогда партнеры по проекту начали финансирование не через совместные предприятия, а через кредиты. Оператором проекта выступает "дочка" "Газпрома" Nord Stream 2 AG, а европейские компании финансируют строительство газопровода как кредиторы.

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