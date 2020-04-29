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Госдума 12 мая рассмотрит законопроекты о биометрии и покупке полиса ОСАГО без техосмотра

Депутаты также обсудят борьбу с кибермошенничеством

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Госдума 12 мая планирует обсудить в первом чтении законопроекты о приобретении полиса ОСАГО без техосмотра, развитии дистанционных банковских услуг и борьбе с кибермошенничеством. Об этом в среду сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил дополнительное заседание Совета Государственной думы, которое состоится 12 мая в 9:00. В рамках заседания будет рассмотрена повестка пленарного заседания 12 мая. Планируется рассмотреть инициативы, направленные на поддержку населения и экономики, а также совершенствование банковской сферы", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что речь идет об инициативах Банка России, которые обсуждались в ходе диалога депутатов с главой ЦБ во вторник. "Было решено вынести соответствующие законопроекты на ближайшее пленарное заседание. В частности, речь идет о биометрии, противодействии кибермошенничеству, прямой поддержке граждан, приобретении полиса ОСАГО без техосмотра, развитии дистанционных банковских услуг", - перечислила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что для подготовки пакета соответствующих законопроектов будет создана рабочая группа Госдумы, которую возглавит вице-спикер Алексей Гордеев.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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