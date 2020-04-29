Авиакомпания S7 отменила вывозной рейс из Вьетнама

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 отменила вывозной рейс из Камрани во Владивосток из-за отсутствия списка пассажиров на вывоз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"S7 Airlines вынуждена отменить вывозной рейс Камрань - Владивосток, запланированный на 30 апреля. Минкомсвязи пока не удалось сформировать список пассажиров на данный рейс", - сказали в компании.

Ранее Росавиация сообщала о внесении рейса Камрань - Владивосток 30 апреля в предварительных график вывозных рейсов.