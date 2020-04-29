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Пандемия коронавируса нового типа

"Яндекс" выделит 25 тыс. бесплатных поездок для НКО, помогающим бороться с COVID-19

К проекту уже подключились 15 некоммерческих организаций

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" в рамках проекта "Помощь рядом" предоставит некоммерческим организациям (НКО) 25 тыс. бесплатных поездок для перевозки врачей и волонтеров, которые оказывают помощь во время пандемии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Яндекс" начал поддерживать некоммерческие организации в рамках проекта "Помощь рядом". Компания организует бесплатные перевозки сотрудников НКО, волонтеров, врачей, пациентов. Помощь адресована организациям, которые опекают пожилых, больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями и других людей с ослабленным иммунитетом - всех, кто особенно уязвим во время пандемии <...> "Яндекс" выделит более 25 тыс. бесплатных поездок подключившимся НКО на ближайший месяц", - отметили в компании.

На данный момент к проекту уже подключились 15 некоммерческих организаций.

Так, "Фонд профилактики рака" курирует поездки на работу и домой 130 онкологов, работающих в 10 больницах Москвы и Петербурга. Вместе с фондом "Вера" "Яндекс" возит 360 сотрудников 10 московских хосписов. Совместно с проектом DonorSearch "Яндекс" уже развез более 2000 доноров в 53 городах России. Сотрудники фондов "Антон тут рядом", "Перспективы" и "Новые перспективы" посещают жителей петербургских психоневрологических интернатов, которые на время пандемии переехали на площадки сопровождаемого проживания фондов для безопасности их здоровья.

Кроме того, к проекту подключились благотворительные организации "Ночлежка", "Справедливая помощь Доктора Лизы", "Дариеду", "ДедМорозим", "Жизненный путь", "Долго и счастливо", "Гилель", "Артист" и "Закят".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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