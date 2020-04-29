"Росатом" ведет переговоры о поставках мобильных дата-центров в Индию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Группа компаний "Росатом" ведет переговоры о поставках мобильных центров обработки данных (ЦОД) в Индию, сообщила директор по цифровизации группы Екатерина Солнцева в ходе онлайн-конференции "Иннопром".

"Мы сейчас с Индией переговариваемся на эту тему (поставках мобильных ЦОД)", - сказала она.

Группа не будет сворачивать проект строительства опорных ЦОД при атомных станциях и "сейчас занялась контейнерными и мобильными ЦОД", уточнила Солнцева.

"Сейчас мы приступили к линейке мобильных ЦОД. Нам все нужно заводить у себя резервы, а они стоят денег. Будет вторая волна (пандемии) или нет, а развиваться нам нужно", - отметила она.

Солнцева напомнила, что несколько лет назад группа начала проект строительства ЦОД при станциях. "Первый ЦОД в партнерстве с "Ростелеком" запущен. Тот проект, который планировался будет увеличен по мощности в 25 раз, целевое увеличение - в 50 раз", - пояснила она.

Ранее первым дата-центром группы стал ЦОД "Калининский", построенный вблизи Калининской АЭС в Тверской области в 2018 году. В настоящее время ЦОД является опорным дата-центром группы.

Группа планирует строительство нескольких ЦОД в ближайшее время, в том числе в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.