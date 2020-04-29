Роскомнадзор запросит компанию "Юником24" о возможной утечке данных россиян

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор запросит компанию "Юником24" о возможной утечке персональных данных россиян, оформлявших микрозаймы в 2017-2019 годах, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ведомства.

РБК сообщило ранее, что в представленной базе содержится 12 млн записей - с номерами паспортов, телефонами и сведениями об электронных кошельках. Утечку могла допустить одна из микрофинансовых организаций (МФО). В записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, который "привел" пользователя, - в большинстве случаев это финансовый маркетплейс "Юником24", позволяющий подобрать и оформить кредитные продукты.

"В компанию "Юником24" будет направлен запрос с целью прояснения ситуации. При наличии оснований будут приняты меры, установленные законом", - сказали ТАСС в пресс-службе.

В "Юником24", как пишет РБК, проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно. Сотрудничество с данной МФО было прекращено.