Росреестр получил обращения от граждан о продлении дачной амнистии из-за коронавируса

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россияне просят продлить дачную амнистию, предполагающую упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость, из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в среду сообщил статс-секретарь, заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

"Есть в связи с коронавирусом от граждан пожелание - продлить дачную амнистию. Сейчас, я напомню, этот срок - 1 марта 2021 года", - сказал он в ходе онлайн-слушаний, посвященных обсуждению итогов первого года применения закона о садоводстве и огородничестве.

Первая дачная амнистия действовала 13 лет: за этот период было зарегистрировано свыше 13,5 млн прав на дома и постройки. Новая амнистия, вступившая в силу 2 августа 2019 года, действует до 1 марта 2021 года. Такой срок был признан достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость. Новая норма затрагивала только дачников - объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства. Для объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, сохранился действующий уведомительный, а не упрощенный, порядок.