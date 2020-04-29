Падение выручки в ресторанной отрасли в России составляет от 30% до 100%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Выручка в ресторанной отрасли в России упала от 30% до 100% в зависимости от концепции деятельности. Об этом сообщил в среду уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на онлайн-конференции "Рестораны в условиях ограничительных мер".

"Потери выручки ресторанов, кафе и других организаций общепита - от 30% до 100%", - сказал Титов, отметив, что данную информацию предоставили уполномоченные в регионах страны.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров подтвердил эти данные. По его словам, сейчас в России закрыто 75% заведений отрасли общественного питания. "При этом 25% продолжают работать, потому что к нам относится питание в армии, пенитенциарной системе, на буровых и полевых станах. Если говорить вообще о ресторанах, конечно, спрос упал. В зависимости от концепции у кого-то на 30-50%, у кого-то - на 100%", - сказал он.

Бухаров добавил, что переход на доставку, которую считали некой поддержкой предпринимателей, "никакого прибытка большинству предпринимателей не дает".

Меры поддержки бизнеса

Правительство приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (в их число входит сфера общепита) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.