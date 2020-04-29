Аппарат Титова предложил создать новую госструктуру по обновлению экономики после пандемии

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова предложил создать новую государственную структуру по вопросам стратегического развития, которая должна заняться реализацией общенационального плана восстановления экономики. Об этом сообщил в среду ТАСС советник уполномоченного Антон Свириденко.

Президент РФ Владимир Путин 28 апреля поручил в ближайшее время подготовить новый пакет неотложных мер поддержки бизнеса и граждан, а также приступить к разработке общенационального плана восстановления экономики на период после эпидемии.

"Считаем, что должна появиться специальная структура, которая будет заниматься вопросами стратегического развития, разработки этого плана и его реализации. Ее формат и полномочия должны обсуждаться", - сказал Свириденко.

По его словам, этот "мозговой центр", как предполагается, будет разрабатывать стратегические решения и апробировать их в рамках пилотных проектов, а затем работающие механизмы внедрять повсеместно.

Титов ранее выразил мнение, что в составе такого органа должны быть люди, "которые думают не о решении текущих проблем, а умеют абстрагироваться от этого и думать о будущем". Он предлагал назвать этот государственный орган "администрацией роста".

Свириденко напомнил, что бизнес-омбудсмен неоднократно говорил о необходимости перезагрузки экономики, потому что ресурсная модель вызывает опасения, особенно "актуально это стало сейчас из-за конъюнктуры новых цен на нефть". "Поэтому мы поддерживаем, что сейчас нужно делать такой общенациональный план и реализовывать [его] с колес. При этом призываем подумать о малом и среднем бизнеса не как о средстве фискального пополнения доходов, а все-таки как об основе благосостояния. В связи с этим предлагаем рассмотреть правительству вопрос об отмене налогов на три года для малого и среднего бизнеса по аналогии с Казахстаном", - отметил собеседник агентства.

Новый профиль для малого бизнеса

Путин 28 апреля также поручил правительству и Минпромторгу организовать работу так, чтобы ежедневно наращивать производство товаров для борьбы с распространением коронавируса, максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.

"Сейчас очень многие предприятия малого и среднего бизнеса перепрофилировались на пошив масок и производство антисептиков, средств защиты, тем более сейчас уже нет таких жестких требований, например, о сертификации. Правительство предпринимает меры для того, чтобы вовлечь бизнес во всю эту работу, мы знаем конкретные компании, которые так перепрофилировались. Что касается сложных медицинских изделий, таких как аппараты искусственной вентиляции легких, то здесь сложнее обеспечить быстрый рост производства, но какие-то мощности у нас есть. Таким образом, что касается мощностей регионов, я думаю, с пошивом масок мы справимся, а производство сложной аппаратуры - это надо изучать", - отметил Свириденко.

Он считает, что в данной ситуации необходимо объединять задачи государства с возможностями бизнеса и идентифицировать тех, кто может нарастить производство средств борьбы с коронавирусом. "Вот для этого нужна поддержка регионов, и региональные власти должны этим заниматься", - заключил советник уполномоченного.