Украина и Венгрия создали единую виртуальную точку поставки газа

КИЕВ, 29 апреля. /ТАСС/. Компания "Оператор ГТС Украины" и венгерская компания FGSZ заключили соглашение, которое предусматривает объединение двух межгосударственных точек поставки газа "Берегово DN1400" и "Берегдароц DN800" и создание единой виртуальной точки соединения "Берег". Об этом сказано в сообщении украинской компании.

"В результате интенсивных трехмесячных переговоров "Оператор ГТС Украины" и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили новое соглашение о взаимодействии. Оно предусматривает объединение двух существующих точек межгосударственного соединения в единую систему виртуального соединения двух систем "Берег", - сказано в сообщении.

Как пояснил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, это решение облегчит трейдерам доступ к газотранспортным мощностям на границе двух стран. "Уже не надо бронировать конкретную физическую точку, просто выбирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа", - пояснил он.

Кроме того, добавил глава компании, значительно возрастают мощности по импорту газа. "Теперь фактически импортироваться может весь объем транзита/экспорта за счет механизма виртуального реверса. Например, сегодня можно было бы импортировать дополнительно 20 млн кубометров, это те объемы, которые сегодня идут транзитом через Украину в Венгрию", - заявил Макогон. Виртуальная точка поставки газа заработает с 1 мая.

В интервью РБК в среду Макогон сообщил, что Киев обеспечивает транзит российского газа через территорию Украины, а "Газпром" - своевременную оплату. При этом фактические объемы прокачки меньше, чем контрактные, - около 150 млн куб. м в сутки из 178 млн куб. м. "То есть 28 млн куб. м в сутки оплачивается, но не используется. Поэтому есть смысл рассмотреть целесообразность использовать всю оплаченную мощность для ввоза газа на Украину, часть объема можно отдавать на транзит, а остаток завозить на хранение", - пояснил он.

Кроме того, считает Макогон, еще одним из вариантов сотрудничества Киева и Москвы в газовой сфере могла бы стать продажа газа трейдерам на границе РФ и Украины на аукционе. В целом Макогон отметил конструктивные отношений сторон по газу после заключения нового транзитного контракта. "Сейчас у нас на операционном уровне сложились очень продуктивные взаимоотношения с коллегами из "Газпрома". Все проблемы и вопросы решаются достаточно оперативно", - заявил он.

Транзитный контракт

В конце декабря РФ и Украина договорились о продлении транзита российского газа по украинской территории на период с 2020 по 2024 годы с возможностью пролонгации договора еще на 10 лет. Контракт включает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров - с 2021 по 2024 годы. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", который ранее был введен в украинское энергетическое законодательство.

В рамках договоренностей с Европой Украина обязалась к 1 января 2020 года передать деятельность по транспортировке, добыче и хранению газа в отдельные компании. Трубопроводы были переданы компании "Оператор ГТС Украины", которая начала работу 1 января.