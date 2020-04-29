Более 1 млрд рублей потеряли коммунальщики Ростовской области с начала пандемии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апреля. /ТАСС/. Ущерб, нанесенный с начала пандемии коронавируса ресурсоснабжающим предприятиям Ростовской области, составил более 1 млрд рублей, сообщил в среду на заседании регионального правительства исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства области Михаил Полухин.

"По проведенному мониторингу совместно с муниципальными образованиями и ресурсоснабжающими организациями на 1,1 млрд рублей подано заявок о дефиците", - сказал он, отвечая на вопрос депутата регионального заксобрания Александра Скрябина о ситуации в отрасли. Министр также отметил, что по результатам мониторинга в марте наблюдается снижение платежей потребителей на 48%.

Как отметил Полухин, до конца мая региональное министерство ЖКХ проанализируют заявки ресурсоснабжающих предприятий, определит их финансово-экономическое состояние и первоочередные задачи в части поддержки отрасли. "После этого будут подготовлены предложения", - отметил Полухин.

Он также напомнил, что на поддержку ресурсоснабжающих организаций в бюджете Ростовской области заложено 631 млн рублей. Эти средства направляются в качестве субсидий на возмещение части оплаты граждан за потребленные ресурсы. Кроме того, по словам Полухина, правительство Ростовской области направило предложения в федеральный центр о включении системы ЖКХ в перечень наиболее пострадавших отраслей, что позволит предприятиям получить дополнительную поддержку.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 864 случая заражения, 58 человек выздоровели, три человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.