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Новак заявил, что сокращение спроса на нефть в мире близко к своему пику

Россия сократит добычу нефти в 2020 года на 10% в рамках ОПЕК+, сообщил глава Минэнерго

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сокращение мирового спроса на нефть близко к своему пику, дисбаланс на рынке может начать уменьшаться во второй половине мая, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе совещания президента Владимира Путина с компаниями ТЭК.

"Можно, констатировать, что мы близки к пику сокращения спроса на нефть. Сегодня это около 25-30 млн баррелей в стуки относительно уровня прошлого года", - сказал Новак.

"На рынке мы видим "зеленые ростки" увеличения спроса. Мы также видим заявления ряда стран о постепенном ослаблении ограничительных мер в мае. С учетом того, что с 1 мая заработает соглашение ОПЕК+, дисбаланс во второй половине мая должен уменьшится, и есть оптимистические оценки о начале выправления ситуации на мировых нефтяных рынках, начиная со второго полугодия", - добавил министр.

Новак также отметил, что на рынке продолжает сохраняться высокая волатильность. В частности, это демонстрирует обвал цен на североамериканскую нефть WTI до минус $37,6 за баррель впервые в истории в преддверии истечения срока майских фьючерсных контрактов.

Стремясь стабилизировать ситуацию на рынке нефти, страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

Сокращение добычи

Добыча нефти в России в 2020 году снизится из-за ограничений по ОПЕК+ примерно на 10% к уровню 2019 года, когда она достигла рекордных 560,2 млн тонн. "В настоящее время компании готовятся к сокращению добычи. В мае это сокращение составит примерно 19% к уровню февраля 2020 года. С учетом работы первых четырех месяцев и постепенного уменьшения объемов сокращения по итогам года планируется снижение объемов добычи примерно на 10% к уровню прошлого года", - сказал Новак.

Он подтвердил, что снижение добычи повлечет и сокращение объемов прокачки нефти по системе "Транснефти".

Поддержка отрасли

Министерство энергетики подготовило предложения по поддержке нефтесервисных компаний в условиях сокращения добычи нефти, сообщил Новак.

"Нам важно сохранить этот сегмент для быстрого восстановления добычи в будущем, когда мировая экономика начнет восстановление, для этого необходимо поддерживать спрос в этом секторе. Соответствующие предложения [по поддержке] подготовлены и сегодня они будут более подробно озвучены представителями сектора. Также нами и компаниями был разработан ряд общеотраслевых мер нормативного характера", - сказал он.

Новак отметил, что падение заказов для нефтесервиса может составить до 30-40%, в некоторых случаях больше. "Это важный сегмент для нефтегазовой отрасли, на сегодня около 1,5 трлн [рублей] выручки, более 150 тыс. занятых в отрасли", - пояснил министр.

Стремясь стабилизировать ситуацию на рынке нефти, страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

Россия в рамках соглашения ОПЕК+ обязалась снизить суточную добычу нефти на 2,5 млн баррелей - то есть почти на четверть от нынешнего объема добычи.

Ранее замглавы "Татнефти" Рустам Халимов сообщал, что российские нефтяные компании направили в правительство предложения по поддержке нефтесервисных предприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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