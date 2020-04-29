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Производство молока в КБР в I квартале выросло на 5%

Оно составило около 94 тыс. т

НАЛЬЧИК, 29 апреля. /ТАСС/. Производство молока в Кабардино-Балкарии (КБР) в январе-марте 2020 года увеличилось более чем на 5%, сообщила в среду пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

"В Кабардино-Балкарии, по данным Федеральной службы госстатистики по СКФО, по итогам первого квартала 2020 года увеличилось производство молока на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило около 94 тыс. т. Производство мяса скота и птицы на убой в живом весе за отчетный период осталось на уровне прошлого года - 22 тыс. т. Также на уровне соответствующего периода прошлого года осталось производство яиц - 38 млн штук", - говорится в сообщении.

На 1 апреля 2020 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств КБР составляло более 265,6 тыс. голов (на 1% больше к соответствующему периоду 2019 года). Овец и коз в республике насчитывается свыше 377 тыс. голов (на 3% больше к уровню января-марта прошлого года).

В минсельхозе также сообщили, что предприятия агропромышленного комплекса республики работают в обычном режиме, в целях профилактики заражения коронавирусной инфекцией усилен пропускной режим, ограничено передвижение работников внутри предприятий. На сегодняшний день случаев заболевания среди работников на предприятиях животноводства и переработки республики не зарегистрировано.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 29 апреля зарегистрировано 412 случаев заражения коронавирусом, в том числе 45 человек заразились в последние сутки, выздоровевших - 50, умерли два человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 361 человек. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в регионе протестированы 13 801 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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