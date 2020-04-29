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Минэнерго подготовило резервные источники энергоснабжения для обеспечения медучреждений

Глава ведомства Александр Новак также отметил, что уровень оплаты электро- и теплоэнергии в апреле снизился до 88% и 80% соответственно

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минэнерго подготовило резервные источники энергоснабжения для медицинских учреждений, сообщил министр энергетики Александр Новак на совещании по вопросам развития энергетики у президента Владимира Путина.

"Наши компании, "Россети" и другие сетевые компании обеспечивают режим повышенной готовности для поддержания надежного электроснабжения объектов здравоохранения, как действующих стационаров, так и быстровозводимых госпиталей, усилены бригады оперативного реагирования, подготовлен необходимый запас материалов, обеспечена готовность резервных источников энергоснабжения", - сказал Новак.

Всего на особом контроле находится 398 медицинских учреждений в 75 регионах РФ, отметил он.

"Для дальнейшего обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей нами совместно с регионами проведен мониторинг достаточности количества и проверена работоспособность резервных источников снабжения электроэнергией", - сказал Новак.

В настоящее время более 50 тыс. дизель-генераторных установок электроснабжения находятся в режиме готовности для того, чтобы, в том числе, обеспечить бесперебойную работу медицинских учреждений и аппаратов искусственной вентиляции легких.

В состав выездных аварийных бригад входит более 65 тыс. человек и более 23 тыс. единиц специальной техники, уточнил глава Минэнерго.

Потребление электроэнергии

Уровень оплаты электро- и теплоэнергии в апреле 2020 года снизился до 88% и 80% соответственно, сообщил Новак. "В течение первого квартала текущего года мы фиксировали стабильную ситуацию с платежной дисциплиной, но с начала апреля наблюдается снижение уровня оплаты потребителями за энергоресурсы: за электроэнергию, тепло и газ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Уровень оплаты с начала апреля за электроэнергию составил 88%, за тепловую энергию - 80% от оплаты, поступившей за аналогичный период прошлого года", - сказал министр.

Новак отметил, что основное снижение платежей за потребленные энергоресурсы наблюдается среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства (снижение уровня оплаты достигает 63% от уровня прошлого года) и ряда бюджетных организаций (собираемость платежей с них снизилась на 10%).

"В этой ситуации в отраслях электроэнергетики возникает кассовый разрыв, который важно сегодня покрыть за счет кредитования и для того, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование отрасли и надежно обеспечить потребителей, а также подготовиться к новому осенне-зимнему периоду", - сказал глава Минэнерго, добавив, что бюджетные организации также должны вовремя платить за свет и тепло.

По данным министра, потребление электроэнергии в России с начала действия режима нерабочих дней (с 30 марта) без учета температурного фактора снизилось в среднем на 3%. "Конечно, режим самоизоляции также оказал влияние на электроэнергетическую отрасль. В период с 30 марта этого года снижение электропотребления составило около 3% - это с учетом исключения температурного фактора", - сообщил Новак.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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