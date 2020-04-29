Добыча угля в России с начала апреля снизилась на 10,3%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Угольные компании сократили добычу угля в России с начала апреля 2020 года на 10,3%. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе совещания по вопросам развития энергетики под председательством президента РФ Владимира Путина.

"В апреле добыча угля снизилась на 10,3%, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, поставки на внутренний рынок также снизились примерно на 6,3%. Тем не менее, все предприятия угольной промышленности нацелены на максимально возможное сохранение своего потенциала и восстановление своих позиций по окончании кризиса", - сказал он.

Согласно данным Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, добыча угля в России в марте 2020 года снизилась на 10,1% в годовом выражении - до 33,6 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в марте упали на 10,5% - до 14,7 млн тонн. Экспорт угля снизился на 9,9% - до 14,4 млн тонн, импорт уменьшился на 13,2%, составив 1,6 млн тонн.