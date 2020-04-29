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Девять банков в Нижегородской области начали выдавать беспроцентные кредиты на зарплаты

Их выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Саровбизнесбанк, Промсвязьбанк, МСП банк, банк "Открытие" и Владбизнесбанк

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Девять банков начали выдавать кредиты на зарплаты сотрудников в Нижегородской области, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, кредиты выдают Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Ак-Барс, Саровбизнесбанк, Промсвязьбанк, МСП банк, банк "Открытие" и Владбизнесбанк.

"Сегодня многие предприятия переживают дефицит оборотных средств, поэтому беспроцентные кредиты на выплату зарплат очень востребованы, не говоря уже о том, что эта мера позволяет сохранить рабочие места для нижегородцев", - пояснил Никитин.

Он отметил, что сейчас одобрено 277 заявок от нижегородских предпринимателей на общую сумму почти 470 млн рублей, из которых 370 млн рублей уже выдано - их получили 178 предприятий. В работе еще несколько десятков заявок от представителей бизнес-сообщества.

"Многие предприниматели сетовали на то, что банки не идут им навстречу. Я дал поручение ежедневно отслеживать количество предоставленных банками беспроцентных кредитов. Эту информацию надо анализировать и доводить до коллег из федерального правительства, чтобы они при необходимости приняли меры", - добавил Никитин.

Накануне глава региона расширил список получателей господдержки из регионального бюджета из числа предпринимателей. Субсидии теперь могут получить социально ориентированные НКО, а также малые и средние предприятия из реестра социальных предпринимателей. Кроме того, финансовую помощь вправе получить индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников, они смогут заключить социальный контракт, предполагающий безвозмездную выплату в 11 248 рублей ежемесячно.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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