Минэнерго предложило в два раза снизить норматив продажи бензина на бирже до 30 июня

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/ Министерство энергетики и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают снизить норматив продажи бензина на бирже до 5% с 10% в период с 1 апреля по 30 июня текущего года. Это следует из проекта совместного приказа ведомств, опубликованного на сайте нормативных правовых актов.

"[Минимальная величина продаваемого на бирже нефтепродукта] бензин автомобильный - 10% (5% в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года)", - говорится в документе.

Обязательный норматив продажи дизельного топлива в этом же периоде предлагается снизить до 3% с 6%, топлива для реактивных двигателей - до 5% с 10%, мазута - до 1% с 2%, сжиженных углеводородных газов - до 2,5% с 5%.

Продажи бензина и дизельного топлива через биржевые торги регулируются совместным приказом Минэнерго и ФАС, в котором прописаны рекомендованные объемы продаж топлива через биржу. Так, вертикально интегрированные нефтяные компании сейчас должны реализовывать на биржевых торгах не менее 10% от объема производства автомобильного бензина и 6% от объема производства дизельного топлива.