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Титов прогнозирует падение потребительского спроса до 15%

Реальные заработные платы снизятся, считает уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Падение потребительского спроса в 2020 году прогнозируется на уровне 10-15% в связи с пандемией коронавируса, сообщил в среду уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на онлайн-конференции "Рестораны в условиях ограничительных мер".

"Мы оцениваем в целом по стране, что реальные заработные платы упадут. Это касается прежде всего частного сектора, но и бюджет будет снижать заработную плату. Поэтому 10-15% спроса [потеряем] как минимум только в этом году", - сказал он.

При этом Титов затруднился дать более длительный прогноз. "Что будет дальше: насколько продержится цена на нефть, будет ли второй этап пандемии - это вопросительные знаки", - отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что сейчас возглавляемый им Институт экономики роста им. Столыпина приступил к созданию модели, которая должна после коронавируса и в условиях низких цен на нефть "позволить выйти из пике и обеспечить рост экономики России".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,1 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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