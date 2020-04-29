Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии

МИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

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"Белоруссия закупила первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн в Саудовской Аравии у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут в Клайпеде 11 мая", - сказал он.

С 1 января 2020 года у Белоруссии не было долгосрочных контрактов с крупными российскими компаниями на поставку нефти по трубопроводу "Дружба" из-за спора вокруг размера премии к беспошлинной цене нефти. Поставки сырья на белорусские НПЗ продолжала только группа компаний "Сафмар" Михаила Гуцериева. Поэтому страна начала покупать танкерную нефть у альтернативных поставщиков через Литву и Украину. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне нефтяного спора с Россией заявлял, что Белоруссия договаривается по поставкам нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ, которые могут обеспечить необходимое Минску количество топливного сырья. Президент также анонсировал поставки нефти по балтийскому направлению через Гданьск по одной из ниток нефтепровода "Дружба" в реверсном режиме.

В конце марта Москва и Минск достигли договоренности о возобновлении поставок нефти от крупных российских компаний. Ранее в среду Белнефтехим сообщил, что Россия подтвердила Белоруссии поставки в мае 1,13 млн тонн нефти, в апреле поставки составили 1,56 млн. тонн. Всего в апреле Белоруссия планирует получить около 2 млн тонн нефти.