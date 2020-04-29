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ЦБ рекомендовал компаниям планировать преемственность совета директоров

В Банке России считают, что сбалансированный состав совета директоров будет способствовать повышению качества корпоративного управления

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Банк России рекомендовал компаниям планировать преемственность совета директоров, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России рекомендует организовывать процесс ротации состава совета директоров так, чтобы он был последовательным и поэтапным, предполагал тщательную и заблаговременную подготовку к подбору возможных кандидатов для такой ротации", - отмечается в сообщении.

Формирование сбалансированного состава совета директоров будет способствовать повышению качества корпоративного управления и улучшению результатов деятельности общества, считают в ЦБ.

"Планирование преемственности совета директоров позволит, с одной стороны, обеспечить необходимые совокупные компетенции и непрерывность процесса стратегического управления, а с другой - учесть потребности компании в своевременной ротации состава совета директоров, включение в него новых членов, опыт и навыки которых позволят улучшить качество работы совета директоров", - добавили там.

В начале 2014 года ЦБ выпустил кодекс по корпоративному управлению компаниями. Кодекс представляет собой свод рекомендаций, применение которых является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

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