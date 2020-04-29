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В Калининградской области увеличили посевные площади для овощей открытого грунта

Будет засеяно более 1,1 тыс. га

КАЛИНИНГРАД, 29 апреля. /ТАСС/. Посевные площади для выращивания овощей открытого грунта увеличили в Калининградской области - ими будет засеяно более 1,1 тыс. га. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"По информации областного министерства сельского хозяйства, в целях поддержания уровня продовольственной безопасности регион в этом году увеличивает площади овощей открытого грунта на 7%, доведя их до 1 тыс. 109 гектаров, и сохраняет посевную площадь картофеля на прошлогоднем уровне - 2 тыс. 325 гектаров", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Минсельхозе, область на 100% обеспечивает потребности в картофеле собственного производства. Самообеспеченность по основной группе производимых овощей (капуста, морковь) составляет 80%. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в 2019 году составил 34,1 тыс. тонн, что на 21% выше уровня 2018 года.

Лидером производства овощей в открытом грунте, а также картофеля является Гурьевский район, под них будет занято свыше 540 га и более 710 га соответственно. Крупные посевы этих культур также запланированы в Багратионовском, Черняховском, Славском, Гвардейском районах.

"Аграрии региона полностью обеспечены семенами и минеральными удобрениями, имеется достаточное техническое оснащение для проведения весенне-полевых работ в оптимальные сроки. Как результат, на сегодняшний день план по севу овощей открытого грунта выполнен на 27%, по картофелю - на 36%", - отметили в министерстве.

Агропромышленный сектор является одним из приоритетных, динамично развивающихся направлений экономики Калининградской области. По итогам 2019 года регион почти на 20% нарастил объем производства продукции сельского хозяйства в стоимостном выражении, доведя его до 41,1 млрд рублей.

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РоссияКалининградская область
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