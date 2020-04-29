ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. ВВП США в I квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении в связи с ситуацией вокруг пандемии нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Министерства торговли США.

Это первое квартальное сокращение экономики с начала 2014 года, а также самое низкое с четвертого квартала 2008 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика упала на 8,4% в годовом исчислении.

В IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 2,1%.